وزارة المياه تضبط شاحنتين محملتين بالبازلت المسروق في الهاشمية

ضبطت وزارة المياه والري اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع متصرفية لواء الهاشمية ومركز امن الهاشمية، شاحنتين محملتين بصخور البازلت المستخرجة بطريقة مخالفة من اراضي محطة الخربة السمرا المملوكة للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، ان الصخور ذات عائد اقتصادي مرتفع وتشكل خطرا بتلوث البيئة وتعد مصدر ازعاج للمواطنين القاطنين بالمنطقة.

وأوضحت انه تم ضبط الشاحنتين محملتين بصخور البازلت اثناء محاولة مغادرة المنطقة، مشيرة إلى انه تم إيقاف السائقين وحجز الشاحنتين لدى مديرية المشاغل المركزية وأعدت الضبوطات الخاصة.

وثمنت الوزارة، جهود المشاركين بالحملة الامنية على دعمهم لحماية ممتلكات قطاع المياه والمحافظة على سلامة منشآته.

واكدت انها ستواصل جهودها بالتعاون مع جميع الاجهزة الرسمية والامنية خاصة وزارة الداخلية والامن العام لرصد وإزالة اية اعتداءات، داعية المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارئ المياه 117116.

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