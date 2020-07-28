جراء غياب الدولة وسيطرة عملاء تركيا.. مقتل 28 شخصاً بانفجارات في الشمال السوري منذ مطلع تموز الحالي

قتل مدنيون وأصيب آخرون، جراء أربعة تفجيرات شهدتها عدة مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، في الشمال السوري.

وذكر “الدفاع المدني” التابع للمسلحين، اامس الاثنين، أنه وثق مقتل 28 شخصاً، بينهم 7 أطفال، وإصابة 117 شخصاً، جراء الاستهدافات بالمفخخات والانفجارات المجهولة، في الشمال السوري، منذ بداية شهر تموز الحالي.

ويوم أمس الاول الأحد، ضربت أربعة انفجارات مدينة إدلب وريف حلب، ما أدى لمقتل طفل، وإصابة 22 آخرين بجروح.

واستهدف الانفجار الأول مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، حيث قتل طفل وأصيب خمسة آخرون، هما طفلان وامرأتان ومدني، بانفجار عبوة ناسفة في المدينة.

فيما انفجرت عبوة ناسفة في أرض زراعية على أطراف مدينة الباب شرقي حلب، دون تسجيل إصابات.

وفي مدينة إدلب انفجرت مساء اول أمس، عبوة ناسفة مزروعة بدراجة هوائية في شارع الجلاء وسط مدينة إدلب، ما أدى لإصابة 12 مدنياً بجروح بينهم امرأة، وكانت حالة أحدهم حرجة.

وبعد أقل من ساعتين من التفجير الأول الذي استهدف مدينة إدلب، أصيب 5 أشخاص إثر استهدافهم من قبل مجهولين بقنبلة قرب ساحة الجرة وسط المدنية.

وإلى منطقة “نبع السلام”، كانت مدينة رأس العين، قد شهدت اول أمس انفجار دراجة مفخخة في سوق الخضرة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، ليكون الانفجار الثالث الذي يضرب المدينة خلال أيام.

ولم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات، حتى اللحظة، حيث تكرر السيناريو في تلك المناطق خلال الأشهر الماضية.

واللافت في الانفجارات الحالية التي تستهدف مناطق الشمال السوري، هو توسع الخريطة الجغرافية التي تضربها، بدءاً من مدينة رأس العين، ومروراً بمناطق ريفي حلب الشمالي الشرقي، وصولاً إلى مدينة إدلب.

وتحمّل فصائل المعارضة في المنطقة، مسؤولية التفجيرات لـ “وحدات حماية الشعب” الكردية، إضافة إلى خلايا من تنظيم داعش.

المصدر: موقع السورية.نت المعارض