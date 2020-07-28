العملاق يحيى شاهين يكشف ان «سى السيد» اهم شخصية فى مشواره الفني/ فيديو

يعتبر الفنان يحيى شاهين واحداً من اهم نجوم السينما المصرية منذ فترة الأربعينات حتى السبعينات، حيث قدم خلال هذه الفترة العديد من الأدوار البارزة، إلا أن شخصية “سى السيد” التى جسدها فى ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة “بين القصرين” و”قصر الشوق” و”السكرية” هى الأبرز والأشهر خلال مشواره السينمائى، بل وتعد واحدة من أبرز الشخصيات التى كتبها الأديب العالمى نجيب محفوظ.

يحيى شاهين الذى يتزامن اليوم الثلاثاء 28 يوليو مع ذكرى ميلاده، تحدث خلال لقاء تليفزيونى قديم عن شخصية سى السيد حيث قال: “كانت تشبه شخصية والدى وقد بذلت فيها مجهودا فى أداء هذا الدور، وأعتبر هذا الدور هو الأهم بالنسبة لى فى مشوارى الفنى، وأن حسن الإمام مخرج رائع فى الأداء والإمكانيات ولديه إحساس مختلف وأعماله متميزة”.

وأضاف شاهين أن حسن الإمام على المستوى الشخصى خدوم لجميع الناس ويقف بجانب جميع الناس فى الكواليس، ويعطى روحا معنوية لأسرة الفيلم ككل، وأنه يعرفه منذ كان مساعد مخرج، وبأنه أخرج الكثير من الأفلام السينمائية الرائعة، لذلك لقب بـ”مخرج الروائع”،

وأوضح شاهين بأن الحظ كان حليفه بعد أن تعاونه مع الامام فى ثلاثية نجيب محفوظ.

أما فى حوار نادر له مع الإعلامى طارق حبيب، فقد تحدث عن السينما وقال: “إن السينما لن تتأثر بالتليفزيون، لأن الناس تستطيع أن تفرق الجميل من الأعمال السينمائية، الذى يجعلها (تنزل تتفرج غصب عنها)، ولا سينما إذا كان الموضوع به جدية، أما العروض السينمائية السطحية التى لا تحمل رسالة، فمن طبيعى أن تتأثر بالأعمال التليفزيونية”.