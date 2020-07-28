ارتفاع درجات الحرارة يعطل 100 مركبة في عمان قبل ظهر اليوم

اعلنت مديرية الامن العام ان ارتفاع درجات الحرارة قد ادى الى تعطل 100 مركبة في العاصمة عمان.

واوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العامن في بيان صباح اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى الى تعطل المركبات، وذلك بسبب عدم تفقد المركبات للتأكد من جاهزيتها، مشيرا إلى انه تم التعامل مع هذه المركبات ورفعها عن الطريق للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

من جهتها، دعت إدارة السير والدوريات الخارجية الى ضرورة تفقد المركبات في ظل موجة الحر التي تؤثر على المملكة والالتزام التام بقواعد السير وعدم تجاوز السرعات المقررة.

واشار الناطق الإعلامي إلى تعامل رقباء السير مع 236 حادثا و1526 بلاغا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

من جانب اخر، ضبطت ادارة الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 171 كيلومترا بالساعة على شارع الـ 100 رغم الظروف الجوية التي سادت بالأمس، والغبار وتساقط الأمطار نتيجة ارتفاع الحرارة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة