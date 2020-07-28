بداية الخراب.. رئيس اسرائيل يقرع جرس الانذار ولا يستبعد اغتيال نتنياهو وزوجته بعد اعتقال "داعشي يهودي" هدد بقتلهما
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جرينتش+2 04:34
إساءة استخدام السلاح واعتقال الحراكيين ضد الفساد

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