وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 8 اصابات جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1176 .. ولا حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل (8) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن رئاسة الوزراء، حول مستجدات الوضع الوبائي، أنّ الحالات هي: (4) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و1 من سوريا، و1 من الولايات المتّحدة الأمريكيّة)، بالإضافة إلى (4) حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.

وبذلك فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1176) حالة، فيما لم تُسجّل اليوم أيّة حالة شفاء.

كما أجري (6281) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (571390) فحصاً.

وجددت الوزارة تحذيراتها من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً؛ وسيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أوامر الدّفاع بحقّ الأشخاص المخالفين.

ودعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك)، وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وتفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة.