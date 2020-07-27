هكذا دفعت الامة العربية كلها ثمن الردة عن ثورة ٢٣ يوليو / بقلم: فهـد الريمـاوي

هكذا دفعت الامة العربية كلها ثمن الردة الساداتية عن ثورة ٢٣ يوليو
مقال رئيس التحرير فهد الريماوي، احياءً لذكرى ثورة 23 يوليو الناصرية الخالدة
نص المقال في زاوية (على ضفاف المجد)
ارفع رأسك، ايها العربي، فانت اليوم في ضيافة جمال عبد الناصر، لتحتفل معه بذكرى ثورة ٢٣ يوليو الخالدة،... إقرأ المقال
هكذا دفعت الامة العربية كلها ثمن الردة الساداتية عن ثورة ٢٣ يوليو
مقال رئيس التحرير فهد الريماوي، احياءً لذكرى ثورة 23 يوليو الناصرية الخالدة
نص المقال في زاوية (على ضفاف المجد)
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