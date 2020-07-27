قائمة كاملة باسماء موظفي ديوان المحاسبة المشمولين بالتشكيلات الجديدة

قرر رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، الموافقة على إجراء تشكيلات وتنقلات بين موظفي الديوان شملت مدراء ورؤساء اقسام ومدققين في اطار السعي المتواصل لتطوير الاداء الرقابي وتعزيز قدرات وكفاءات موظفي الديوان وترسيخا لمبادىء المؤسسية والشفافية والحيادية والموضوعية والارتقاء بالاداء المهني الهادف للمحافظة على المال العام.

وتأتي هذه التشكيلات والتنقلات بعد صدور نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة لعام 2020 الذي جاء لتطوير المستويات الادارية في الديوان والمراقبات الميدانية وزيادة فعالية الرقابة المهنية للقيام بمختلف الاعمال الرقابية ومواكبة التحول الالكتروني في مختلف مجالات مهنة التدقيق والمحاسبة وفقا لافضل الممارسات والمعايير الدولية.

وقد شملت التشكيلات والتنقلات التي يعمل بها إعتباراً من تاريخ 4/8/2020 ما يلي:

1- تحديد مركز عمل السيد ” محمد حسين اليماني” مديرا لمديرية الشؤون المالية .

2- ينقل رئيس المراقبة السيد ” ابراهيم علي سليمان الشوابكة” من المراقبة 7/الرقابة على الدفاع والامن للعمل لدى مديرية رقابة الاداء والرقابة على البيئة بوظيفة مديراً بالوكالة .

3- تنقل رئيس المراقبة السيدة ” الدكتورة راكيل صايل عبد الخريسات” من المراقبة 12/الرقابة على العمل والضمان الاجتماعي للعمل لدى مديرية تطوير الأداء المؤسسي وتوكيد الجودة مديراً للمديرية بالوكالة .

4- ينقل رئيس المراقبة السيد “الدكتور منير يوسف حامد المناصير” من المراقبة/3 الرقابة على ضريبة الدخل والمبيعات للعمل لدى مديرية الشؤون الإدارية بوظيفة مديراً بالوكالة .

5- ينقل السيد “فواز جميل قاسم عضيبات” للعمل لدى مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والاعلام بوظيفة مديراً بالوكالة بالاضافة لوظيفته .

6- ينقل السيد ” عمر عبدالله احمد ابو رواق” من مديرية الرقابة على الإيرادات العامة والإقتصاد إلى المراقبة /3 الرقابة على ضريبة الدخل والمبيعات رئيسا للمراقبة .

7- ينقل المدقق السيد ” ياسر موسى عبدالعزيز البخيت” للعمل بوظيفة رئيس قسم بالوكالة/ مديرية الرقابة على قطاع الادارة والأمن والطاقة .

8- ينقل المدقق السيد ” سامي احمد مهاوش الفلاحات” مندوب ديوان المحاسبة لدى دائرة المشتريات الحكومية للعمل بوظيفة رئيس قسم بالوكالة/مديرية الرقابة على قطاع الإيرادات العامة والإقتصاد .

9- ينقل رئيس المراقبة السيد ” محمد سليمان سليم المناصير” من المراقبة 14/الرقابة على التعليم والخدمات الثقافية الى المراقبة/ 11 الرقابة على شؤون الاوقاف رئيسا للمراقبة .

10- ينقل المدقق السيد ” غسان محمد بني هاني” من المراقبة/22 مراقبة اربد للعمل لدى مديرية الرقابة على قطاع الادارة المحلية بوظيفة رئيس قسم بالوكالة .

11- ينقل رئيس القسم السيد”حسن عبدالله حسن دندشلة” من مديرية تطوير الأداء المؤسسي وتوكيد الجودة الى مديرية التدريب والدراسات بوظيفة رئيس قسم التدريب .

12- تنقل المدققة السيدة ” ميسون حسن عبدربه القزاز” للعمل بوظيفة رئيس قسم بالوكالة/مديرية الرقابة على قطاع الادارة والأمن والطاقة .

13- ينقل رئيس القسم السيد “حسان خليل ابو هلاله” مندوب ديوان المحاسبة لدى دائرة المشتريات الحكومية للعمل لدى مديرية الرقابة على الإيرادات العامة والإقتصاد بوظيفة رئيس قسم .

14- ينقل المدقق السيد ” رامي عادل عبدالمجيد سمارة” من المراقبة 13/الرقابة على الاشغال العامة والعطاءات الحكومية الى المراقبة 12/الرقابة على العمل والضمان الاجتماعي للعمل بوظيفة رئيس مراقبة بالوكالة .

15- ينقل المدقق السيد ” زياد علي مرزوق النصيرات” ” للعمل بوظيفة رئيس قسم بالوكالة/مديرية الرقابة على قطاع البنية التحتية والخدمات .

16- تنقل المدققة الانسة ” ربى نبيل حنا حدادين” من المراقبة 1/الرقابة على المالية والتخطيط والايرادات العامة إلى مديرية تطوير الأداء المؤسسي وتوكيد الجودة للعمل بوظيفة رئيس قسم بالوكالة .

17- ينقل المدقق السيد ” ايمن محمد عبدالله الغماز” من المراقبة /5 الرقابة على الزراعة والبيئة الى المرقبة 14/الرقابة على التعليم والخدمات الثقافية للعمل بوظيفة رئيس مراقبة بالوكالة .

18- ينقل المدقق السيد ” صالح محمد فلاح العموش” للعمل بوظيفة رئيس قسم بالوكالة/مديرية الرقابة على قطاع البنية التحتية والخدمات .

19- ينقل المدقق السيد ” مؤيد فؤاد محمد جرادات” من مديرية الرقابة على قطاع الادارة المحلية الى مديرية التقارير للعمل بوظيفة رئيس قسم التقارير السنوية بالوكالة .

20- ينقل المدقق السيد ” عامر نصر فلاح الرواشدة” من مديرية الرقابة على الشركات والحسابات الختامية للعمل لدى مديرية تطوير الأداء المؤسسي وتوكيد الجودة بوظيفة رئيس قسم تطوير الأداء المؤسسي بالوكالة .

21- ينقل المدقق السيد ” عامر محمد احمد الوريكات” من المراقبة 16/الرقابة على المياه والري الى المراقبة 7/الرقابة على الدفاع والامن بوظيفة رئيس مراقبة بالوكالة .

22- ينقل المدقق السيد “حمزة عيسى محمد الوحش” للعمل بوظيفة رئيس قسم الإستيضاحات وسجل التدقيق بالوكالة/مديرية التقارير .

23- ينقل المدقق السيد ” يحيى عبدالرحيم خليفة الخلايلة” للعمل بوظيفة رئيس قسم بالوكالة/مديرية الرقابة على الشركات والحسابات الختامية .

24- ينقل رئيس القسم السيد “عطاالله مطلية السطول” من مديرية الدراسات والتدريب إلى مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والإعلام /قسم العلاقات العامة للعمل بوظيفة رئيس قسم .

25- تنقل المدققة السيدة ” اماني ذيب خليل السايح” للعمل بوظيفة رئيس قسم الإستشارات القانونية بالوكالة/مديرية الشؤون القانونية .

26- تكلف الصيدلانية السيدة ” غيداء محمد عطا زيتون” بالعمل لدى المراقبة 17/الرقابة على الصحة العامة بالاضافة الى مركز عملها المراقبة 26/مراقبة جامعة العلوم والتكنولوجيا ولواء الرمثا .

27- تنقل المهندسة السيدة “يمامة خالد محمد التميمي” من المراقبة 13/الرقابة على الاشغال العامة والعطاءات الحكومية الى مديرية الشؤون الهندسية .

28- تنقل المدققة الانسة ” عديلة مصطفى محمد العدمات ” من مديرية تطوير الاداء المؤسسي وتوكيد الجودة الى المراقبة 13/الرقابة على الأشغال العامة والعطاءات الحكومية .

29- ينقل المدقق السيد ” محمد عبدالله سالم المناصير ” من المراقبة 20/الرقابة على وزارة الادارة المحلية وامانة عمان الكبرى الى المراقبة/15 الرقابة على الجامعة الاردنية والمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا .

30- تنقل المدققة السيدة ” آيات محمد سليمان المناصير ” من المراقبة 4/الرقابة على الاقتصاد والاستثمار الى المراقبة 18/الرقابة على الخدمات الاجتماعية والشباب .

31- ينقل المدقق السيد ” هاني جميل مفلح الجواميس ” من المراقبة 18/الرقابة على الخدمات الاجتماعية والشباب الى المراقبة 4/الرقابة على الاقتصاد والاستثمار .

32- ينقل المدقق السيد “شكيب جواد شكيب الجيوسي” من مديرية تطوير الأداء المؤسسي وتوكيد الجودة الى المراقبة 4/الرقابة على الاقتصاد والاستثمار .

ونقل المدقق السيد ” محمد احمد محمد ابو الرب ” من المراقبة 17/الرقابة على الصحة العامة إلى مندوب ديوان المحاسبة لدى دائرة المشتريات الحكومية/للعمل بوظيفة رئيس قسم بالوكالة.