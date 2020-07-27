انتباه.. استمرار تأثير موجة الحر اللافح على المملكة اليوم وغدا وبعده

-تبقى المملكة اليوم الاثنين، تحت تأثير الموجة الحارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يستمر تأثر المملكة بالموجة الحارة خلال اليومين المقبلين، وتبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 40 – 27 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 37 – 23، وفي مرتفعات الشراة 38 – 23، وفي مناطق البادية 44 – 27، وفي مناطق السهول 39 – 26، وفي الأغوار الشمالية 43 – 29، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 31، وفي البحر الميت 44 – 30، وفي خليج العقبة 44 – 30 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة