وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 8 اصابات جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1176 .. ولا حالات شفاء
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جرينتش+2 08:38
إسرائيل تعتقل قيادات حمساوية في الضفة الغربية وتهددها باقصى العقوبات اذا واصلت العمل للمصالحة مع فتح

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