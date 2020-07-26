مقتل أمين سر حركة فتح في نابلس بايدي امن السلطة!!

سمع دوي إطلاق نيران كثيف، مساء امس السبت، بمدينة نابلس، بعد مقتل امين سر حركة فتح في بلدة بلاطة عماد الدين أبو العيد دويكات، برصاص الأمن الفلسطيني.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بإصابة شابين آخرين من مخيم بلاطة منطقة البلد الشرقي، نقلا إلى المستشفى في مدينة نابلس، إثر شجار مسلح وقع بين أجهزة الأمن الفلسطيني ومسلحين.

من جهته، أعلن محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، أن “الرئيس محمود عباس أصدر أمرًا بفتح تحقيق فوري بالأحداث المؤسفة التي أدت إلى استشهاد أمير سر فتح في بلاطة البلد بنابلس عماد الدين دويكات”

كما أعلن المحافظ عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث المؤسفة، التي وقعت بين قوات الأمن وعدد من المواطنين في بلاطة البلد، اسفرت عن إصابة أربعة أشخاص اثنين من الأمن واثنين من المواطنين.

وأكد المحافظ خلال تصريح صحفي مساء امس، ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية والوقوف عند المسؤوليات بالتحقيق الفوري بالأحداث بناء على تعليمات الرئيس، ورئيس الوزراء