غادة عبد الرازق تعترف انها تزوجت 10 مرات وليس 15 مرة

نفت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، مزاعم بعض التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تزوجت في حياتها 15 مرة.

وأكدت أنها تزوجت 10 مرات فقط، بما فيهم زوجها الحالي، مدير التصوير، هيثم زنيتا، بحسب موقع “العربية”.

وكانت غادة عبد الرازق أعلنت في شهر مايو/ أيار عودتها لطليقها هيثم زينتا، بعد انفصال استمر 6 سنوات.

وقالت غادة في تصريحات لموقع “البوابة نيوز” وقتها إنه تم الصلح بينهما قبل اشتراكها في مسلسل “سلطانة المعز”، وتم عقد القران منذ عدة أيام أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل.

من ناحية أخرى، استنكرت غادة عبد الرازق لموقع “العربية” ما تم تداوله حول

أنها دفعت رشوة إلى الناقد المصري، طارق الشناوي، لكي يشيد بها في أحد أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها لا تعرفه بشكل شخصي، وليس لها أي علاقه به، ولا تقدم رشوة لأحد لكي يكتب عنها.

وتابعت: “أنا لا أحتاج ذلك ولم أفعله حتى وأنا مبتدئة أيام زمان”.

وكان الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، تقدم في شهر مايو بثلاث شكاوى رسمية ضد غادة عبد الرازق، وذلك بعد اتهامها له بالحصول على رشاوى مالية.

وشاركت غادة عبد الرازق في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل “سلطانة المعز”، الذي يقاسمها بطولته محمود عبد المغني ومحمد لطفي ومحمد شاهين وانتصار ومي الغيطي ومحمد حاتم، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.