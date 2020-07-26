حوار حضاري.. ترامب يصف رئيسة بيلوسي بالمجنونة، وهي تشبّهه بفيروس كورونا

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بأنها “مجنونة”، وذلك في منشور له على “فيسبوك”.

وقال ترامب في منشوره: “قالت نانسي بيلوسي المجنونة إنني ارتكبت خطأ عندما منعت الأشخاص من الصين المصابة من دخول للولايات المتحدة الأمريكية في يناير”.

وأضاف “تم إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح، بينما كانت ترقص في شوارع الحي الصيني في أواخر فبراير. اتفق معها بايدن، لكن سرعان ما اعترف أنني على حق!”.

ووصفت بيلوسي، قبل أيام، الرئيس ترامب بأنه فيروس كورونا.

جاءت تصريحات بيلوسي خلال مقابلة خاصة على قناة “سي إن إن” الأمريكية قالت فيها: “أعتقد أن تعليقات الرئيس اليوم تظهر أنه اعترف بالأخطاء التي ارتكبها واعترف بأن هذه ليست خدعة، بل وباء تفاقم بالفعل في معظم أنحاء العالم”.

وأضافت بيلوسي قائلة: “في الواقع، إنه فيروس ترامب فلنلبس الأقنعة، ولنحافظ على المسافة الاجتماعية”.

وتابعت بيلوسي إن “قرار الرئيس دونالد ترامب بارتداء قناع أثناء زيارته لمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطنييشكل اعترافا بأن أغطية الوجه يمكن أن تحد من انتشار فيروس كورونا”.

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