امريكا تتفكك.. مصرع مشارك اسود بمظاهرة احتجاجية ضد العنصرية في تكساس/ فيديو

قالت السلطات الأمريكية إن شخصا قُتل إثر إطلاق عدة أعيرة نارية خلال احتجاج لحركة “حياة السود مهمة” بوسط مدينة أوستن في ولاية تكساس يوم امس السبت.

ودوت أعيرة نارية خلال بث مباشر على “فيسبوك” للمسيرة التي شارك فيها نحو مئة شخص في عاصمة ولاية تكساس.

وقالت شرطة أوستن والخدمات الطبية الطارئة على “تويتر” إن شخصا قُتل أثناء إطلاق النار. وفقا لـ “رويترز”.

وقالت الشرطة، في إفادة صحفية، إن التقارير الأولية تشير إلى أن المشتبه به كان يحمل بندقية، وأطلق النار على الضحية الذي كان في سيارته. وأضافت أنها ألقت القبض على المشتبه به.

واندلعت الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة في أنحاء العالم في أعقاب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، الذي توفي بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق أثناء احتجازه في مايو/ أيار.

#BREAKING: Video from the moments a shooting occurred at a protest in #Texas. It is unclear if the shooting was related to the #protests. It is unknown how many people were injured, however, one was said to be in critical condition. H/t @PMBreakingNews

pic.twitter.com/6qGP8oNeL9

