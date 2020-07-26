العضايلة يهنئ الذنيبات بالتجديد له مراقباً عاماُ للاخوان بالاردن

اصدر حزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الاحد، التصريح التالي الذي وصلت المجد نسخة منه..

قدم الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة التهنئة للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبد الحميد الذنيبات، بمناسبة تجديد الثقة به من مجلس شورى الجماعة لمنصب المراقب العام لدورة ثانية.

وأكد كل من العضايلة والذنيبات، خلال اللقاء، على الدور الوطني لجماعة الإخوان المسلمين وما تمثله الحركة الإسلامية من ركيزة أساسية في المجتمع واستقراره، وأنه ليس لديها بوصلة غير بوصلة الوطن، والاستمرار في مسيرة الحركة الإسلامية في بناء الشراكة الوطنية على أساس المصلحة الوطنية وتحقيق الإصلاح الحقيقي في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات داخلية وخارجية و يحقق مصلحة الوطن والمواطن.