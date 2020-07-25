نائب عام عمان يقرر توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين

عمان 25 تموز (بترا)- صرّح نائب عام عمان، الدكتور حسن العبداللات، أنه وفي ظهر اليوم السبت، تمت إحالة المشتكى عليهم أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل، وعددهم ثلاثة عشر مشتكىً عليه إلى مدعي عام عمان بالقضايا التحقيقية المنظورة لديه بحق المشتكى عليهم.

وأكد الدكتور العبداللات في تصريح صحفي، أنه تم استجوابهم وفق الأصول القانونية وبحضور وكيلهم القانوني، وبنتيجة الاستجواب فقد قرر المدعي العام توقيف كل واحد منهم لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل وإن التحقيق ما زال مستمراً بهذه القضايا.

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