منتهى الانانية.. ترامب يعلن احتكار امريكا لـ 90% من دواء “رمديسفير” المضاد لكورونا، وحرمان بقية دول العالم

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته ضمنت شراء نحو 90% من الاحتياطات العالمية لدواء “رمديسفير” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اامسالجمعة خلال مراسم توقيع أوامر تهدف لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة: “ضمنت إدارتي السيطرة على 90% من المعروض العالمي لدواء رمديسفير”.

وأضاف ترامب أن هذا الدواء له تأثير كبير بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن “هناك دراسات مستمرة على أساس يومي لتطوير علاجات واعدة كثيرة”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أفادت صحيفة “غارديان”، استنادا إلى مصادرها، بأن الولايات المتحدة اشترت تقريبا كل احتياطات “رمديسفير” لمدة 3 أشهر مقدما، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيمنع أي دولة أخرى من اقتناء هذا العقار بكميات كافية.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية اشترت أكثر من 500 ألف جرعة من هذا الدواء، الذي طورته شركة “جيلياد ساينسز”، أي نحو 90% من الكميات التي ستنتج في يوليو وأغسطس وسبتمبر، الأمر الذي أثار قلقا لدى المنظمات الدولية المعنية.

وتستمر الدورة العلاجية للمصاب بفيروس كورونا بـ”رمديسفير” بالمتوسط 5 أيام يتم خلالها تطعيم المريض بـ6 أمبولات من الدواء، ويبلغ سعر الأمبولة الواحدة في الدول المتقدمة 390 دولارا أمريكيا، ما يعني أن تكلفة العلاج تصل إلى 2340 دولارا.