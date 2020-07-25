مستو: إعادة فتح المطارات الأردنية للرحلات امام الدول المنخفضة الخطورة في 5 آب المقبل

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، اليوم السبت، إعادة فتح المطارات في الأردن أمام الرحلات الدولية في 5 آب/أغسطس المقبل، وذلك بعد أشهر على الإغلاق بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال مستو لبرنامج “أخبار الأسبوع” الذي يبث عبر قناة المملكة، إن “هيئة تنظيم الطيران المدني أبلغت مشغلي شركات الطيران في العالم أن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال الرحلات الدولية من بعض الدول المختارة بناء على منهجية أعدتها وزارة الصحة سابقا تعتمد على الوضع الوبائي”.

وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أعلن الثلاثاء، الفتح التدريجي للمطارات وفق إجراءات ومتطلبات وقائية صحية شاملة، وعلى مجموعة محددة من الدول وفقا لتصنيف الحالة الوبائية فيها.

وأوضح العضايلة أن فتح المطارات والسماح بحركة السفر والطيران وفق ضوابط تعد من إجراءات المرحلة “معتدلة الخطورة” المشار لها باللون الأزرق في خطة فتح القطاعات ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي أعلنتها الحكومة في 4 حزيران/يونيو.

وتشير المرحلة إلى استئناف السفر وفق معايير تضعها وزارة الصحة، ولجنة الأوبئة وخلية الأزمة.

وحددت الحكومة الثلاثاء الماضي، قائمة الدول الخضراء التي سيسمح بالسفر منها وإليها تشمل 22 دولة من بينها 12 دولة تربطها رحلات مباشرة مع الأردن.

مستو قال إن “القادمين من الدول الخضراء لن يحتاجوا إلى حجر صحي مدته 14 يوما، إنما هناك إجراءات منها فحص الـ PCR قبل المغادرة”.

وأضاف أن “القائمة التي حددتها الحكومة للدول الخضراء قد تتغير كل أسبوعين”.

وقال: “وضعنا إجراءات تقلل مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر تحديد الدول الخضراء وعمل فحص الـ PCR، والتباعد الاجتماعي بين الناس، ووضع الكمامات والمعقمات”.

وأوضح أن “هذه الإجراءات ستستمر لفترة طويلة، ولا نتوقع أن تتوقف، لكن ستُحسن وتُبسط”.

مستو أشار إلى اقتصار رحلات الترانزيت على الدول المتواجدة في القائمة الخضراء.

وقال: “تم تحديد الرحلات أن تكون مباشرة. مثلا رحلة إلى ألمانيا فالرحلة يجب أن تكون مباشرة إلى عمّان لا أن تقف في مكان آخر، والمسافر عليه أن يثبت أنه كان في ألمانيا 14 يوما، ولن يقبل أنه كان في بلد غير خضراء ثم انتقل إلى إلمانيا لينتقل إلى عمّان”.

ولا يتوقع مستو طلبا كبيرا على السفر في البداية، معتبرا أن الأمر قد يشكل “ضغطا على شركات الطيران من حيث عدم امتلاء الطائرات”.