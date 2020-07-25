في ذكرى وفاتة.. نادية الجندي نعنبر فاروق الفشاوي “إنسان جميل لا يعوض”

أحيت الفنانة نادية الجندي، الذكرى السنوية الأولى، لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، وذلك عن طريق نشر صورة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، تدعو له بالرحمة.

ونشرت نادية الجندي، صورا تجمعها بالفيشاوي، وعلقت: “الذكرى السنوية الأولى علي رحيل الصديق العزيز والنجم الكبير فاروق الفيشاوي .. ربنا يرحمه يارب .. نسألكم الدعاء.

وتابعت كانت بدايته في السينما معايا في الباطنية ومن بعدها شكلنا دويتو ناجح في قرابة ١٠ أفلام، جبروت إمراة، الارهاب، ملف_ سامية_ شعراوى، شبكةالموت، امرأة هزت عرش مصر، الشطار.

وتابعت “الجندي” تعليقها قائلة:” هو أكتر فنان شاركني أفلامي وكلها أعمال متميزة حققت نجاح كبير ونجحنا سوي وقدمنا شغل حلو كان حقيقي فنان وإنسان جميل لا يعوض الله يرحمه ناديةالجندي “.

يشار إلى أن الفيشاوي ولد فى محافظة المنوفية في مصر، كانت عائلته تعتبر من العائلات الارستقراطية بذلك الوقت لشدّة غناها وسيطرتها، كان للفيشاوي ثلاثة إخوة ذكور وشقيقتين، كبيرهم كان “رشاد” والأصغر هو “فاروق”.

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‏تزوج فاروق من الفنانة سمية الألفي وأنجبا كل من أحمد و”عمر” واستمر زواجهما لمدة 16 عامًا ما بين عامي 1974 حتى العام 1990. ثم بعد انفصاله عن الألفي، تزوّج من الفنانة سهير رمزي في العام 1990 وعمّر زواجهما خمسة أعوام، وكانت آخر زيجاته من فتاة تُدعى نوران منصور من خارج الوسط الفني وانفصل عنها في العام 1998.

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والجدير بالذكر أن الفنان الراحل، رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 يوليو 2019، بعد صراع مع مرض السرطان،