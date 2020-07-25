خصيصاً للفقراء.. فولكس فاغن تطرح افضل وارخص السيارات الكهربائية بالعالم/ فيديو

استعرضت شركة فولكس فاغن الألمانية نموذجها الأحدث من سيارات ID الصغيرة التي صممتها لتكون من بين أفضل وأرخص السيارات الكهربائية في العالم.

وبالنظر إلى الفيديوهات المسربة نلاحظ أن المركبة الجديدة والتي من المفترض أن تحمل اسم ID.3، أتت بهيكل هاتشباك صغير شبيهة من حيث التصميم بهياكل سيارات Golf الحديثة، لكن بتعديلات توحي بأن السيارة تحمل روح المركبات الكهربائية.

وما يميز هذه المركبة عن سيارات Golf هو أنها بنيت على منصات MEB، إضافة إلى تصميم الواجهة الأمامية فيها والتي أتت بخط مضيء على كامل عرضها، وشعار مضيء أيضا يبين علامة فولكس فاغن الشهيرة، إضافة إلى تصميم الباب الذي يعلو صندوق الأمتعة الخلفي والذي أتى بانحناءات مميزة تجعله يبدو وكأنه مزود بجنح هوائي صغير.

أما المقصورة فأتت بمقاعد جلدية مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة القيادة حصلت على شاشتين، واحدة صغيرة قبالة السائق، وأخرى أكبر تعمل باللمس في منتصفها، والمقود جاء مختلفا عن جميع المقاود الموجودة في سيارات فولكس الحالية، وزود بأزرار تعمل باللمس.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات بمحركات كهربائية بعزم 204 أحصنة، وأن تزود ببطاريات تكفيها لتقطع مسافة 300 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، أما سعرها في الأسواق فيجب أن يكون نحو 20 ألف يورو.