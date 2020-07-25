حسن نصر الله (صانع الانتصارات الحربية) يقود حملة للانتصار على الكورونا التي تفشت في لبنان/ فيديو

توجه الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله برسالة للبنانيين, أكد فيها على وجوب الإنتصار في الحرب على فيروس كورونا.

وقال نصرالله في رسالته أن الناس قادرون على الإنتصار في هذه الحرب، فقط من خلال الإلتزام بالإجراءات، مشيراً إلى أن هذا أمر سهل عليهم.

وأكد الأمين العام لحزب الله “أنه إذا التزمنا بتغيير بعض العادات وتشددنا في الإجراءات، قطعاً سننتصر”، وبالمقابل شدد السيد نصرالله على “أنه إذا اهملنا فسيكون مجتمعنا أمام كارثة كبرى، على كل صعيد، لا سمح الله تعالى”.

وقال نصرالله في الفيديو “بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والاجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط.. ننتصر في هذه المعركة” .

وهذه هي المرة الاولى التي يظهر فيها نصر الله مرتديا كمامة منذ دخول الوباء الى لبنان قبل 5 اشهر . وربما حاول حزب الله عبر هذا الفيديو ان يقتدي الناس بالسيد نصرالله، وان يشدد على الحرص على ارتداء جميع الناس الكمامات الواقية .

وقد اشعلت صورة السيد حسن نصر الله مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان, حيث انتشرت كالبرق على موقع تويتر من قبل الكثير من محبيه ومريديه.

وسجلت خلال الايام الماضية موجة تصاعدية للاصابات بالوباء في لبنان . واعلنت وزارة الصحة 147 اصابة جديدة بالوباء و3 حالات وفاة. وهو ما حدا بالحكومة اللبنانية الى اعادة فرض اجراءات مشددة مع انباء عن مزيد منها بداية الشهر المقبل.