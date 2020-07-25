البحث الجنائي يحبط محاولة احتيال بنصف مليون دولار

أحبط البحث الجنائي اليوم محاولة إتمام عملية تزييف، واحتيال باستخدام اوراق نقد مزيفة، وألقى القبض على مرتكبيها في إحدى الشقق في العاصمة عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول محاولة شخصين من ذوي الاسبقيات الجرمية بقضايا الاحتيال، اتمام عملية احتيال بالعملة المزيفة، وبما يقارب النصف مليون دولار على احد المواطنين.

واضاف الناطق الإعلامي انه جرى على الفور تحديد مكان تواجدهما ومداهمتهما والقاء القبض عليها، وضبط بحوزتهما حوالي نصف مليون دولار مزيفة وبوشرت التحقيق معهما