اردوغان يلعب بـ “الغاز”.. تأهب ونشر بوارج وتصاعد احتمالات اندلاع الحرب بين تركيا واليونان

وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 8 اصابات جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1176 .. ولا حالات شفاء
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