وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 4 حالات وتسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1120

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 حالات جديدة غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1120.

وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للإصابات قد بعد طلب منظّمة الصحّة العالميّة استثناء حالات الإصابة لسائقي الشاحنات غير الأردنيين الذين تمّ اكتشاف إصاباتهم عبر الحدود، وأعيدوا إلى البلدان التي قدموا منها بحسب البروتوكول المتّبع.

وتوزعت الحالات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة،على النحو الآتي: 6 حالات لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر (3 من سوريا، و2 من السعوديّة، و1 من العراق)، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 7225 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 534 ألفا و 319 فحصاً.

وتقرر اليوم – بحسب الموجز- تمديد ساعات العمل لجميع الأنشطة الاقتصاديّةً حتّى الساعة الثانية عشرة ليلاً، على أن يبدأ تطبيق حظر التجوّل للمواطنين في تمام السّاعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وحذرت الوزارة من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً ما يتعلّق بإقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وعودة تفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيقي “أمان”، و”صحتك”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة