هكذا دفعت الامة العربية كلها ثمن الردة عن ثورة ٢٣ يوليو / بقلم: فهـد الريمـاوي
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وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 4 حالات وتسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1120

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