ميركل تمنع حربا بين تركيا واليونان في اللحظة الأخيرة

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية عن أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حالت دون اندلاع حرب بين تركيا واليونان.

وقالت الصحيفة إن تلك الحرب كانت على وشك الاندلاع بين البلدين، بسبب أعمال التنقيب قبالة جزيرة كاستيلوريزو على البحر المتوسط لولا تدخل ميركل.

وأوردت الصحيفة أن هذه الصدام كاد يقع بعد إبحار 18 سفينة تركية نحو جزيرة كاستيلوريزو، فيما تلقت الجهات اليونانية في الوقت نفسه أوامر بالتحرك إلى جزيرة كاستيلوريزو، واصفة أنه في هذه الحالة كان سيحدث تصعيد خطير.

وظهر دور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اللحظة الأخيرة، حيث أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وانتهت المحادثات بنجاح.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الثلاثاء، بحثا خلالها آخر المستجدات الحاصلة على الساحتين السورية والليبية.

كما أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أمس الثلاثاء، وأبلغ ميتسوتاكيس، المستشارة ميركل، بآخر ممارسات تركيا في شرق المتوسط.