هكذا دفعت الامة العربية كلها ثمن الردة عن ثورة ٢٣ يوليو / بقلم: فهـد الريمـاوي
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جرينتش+2 09:14
في ذكراها الـ68.. محطات تاريخية بارزة في رزنامة ثورة 23 يوليو

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