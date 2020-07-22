ضبط مدارس خاصة تجبر معلميها على التنازل عن حقوقهم

ضبطت فرق التفتيش في وزارة العمل بعض المدارس الخاصة، تقوم بإجبار المعلمين والمعلمات على توقيع كمبيالات، بهدف الضغط عليهم ليتنازلوا عن حقوقهم وأجورهم المستحقة وعدم المطالبة بها، وذلك خلافا لأحكام قانون العمل وأوامر الدفاع.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، في بيان اليوم الأربعاء، إن ما قامت به هذه المدارس يعد شكلا من أشكال العمل الجبري، وفقا للمادة 77 من قانون العمل، إضافة إلى أنها مخالفة صارخة للاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن عدد الكمبيالات التي ضبطت لدى هذه المدارس بلغت 900 كمبيالة، مؤكدا أن فرق التفتيش جمعت معلمين من إحدى المدارس وتم تسليمهم كمبيالاتهم بحضور إدارتها، والعمل جار مع المدارس الأخرى لتصويب أوضاعها.

واضاف أن مهلة الإنذارات المحررة بحق هذه المدارس تنتهي اليوم، مؤكدا أنه في حال عدم تصويب أوضاعها سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الأخرى بحقها.

وأضاف أن وزير العمل وجه باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المدارس التي تكرر هذه الأفعال التي تصل الى حد الإغلاق وسحب ترخيصها بالتنسيق مع إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم صاحبة الصلاحية بمنح التراخيص للمدارس الخاصة.

وحذر الزيود من اللجوء إلى مثل هذه الأفعال التي يجرمها القانون، مشيرا إلى أن هذه الحالات لا تعمم على جميع المدارس الخاصة.

وكانت وزارة العمل شكلت فريق عمل للتحقق من الالتزام بكافة المتطلبات الخاصة بترخيص المدارس الخاصة وتطبيق أحكام قانون العمل وأوامر الدفاع ومكافحة أشكال العمل الجبري، وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر.

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