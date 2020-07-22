بعد إعلان حزب الله استشهاد أحد عناصره.. تأهب في إسرائيل خشية رد الحزب عبر الحدود اللبنانيّة

بعد إعلان حزب الله عن استشهاد أحد عناصره في الاعتداء الإسرائيلي على دمشق، مساء أمس الول الإثنين، اعلنت وسائل إعلام إسرائيليّة عن وجود “خشية وتأهب في إسرائيل” من رد حزب الله على الحدود اللبنانيّة-الفلسطينيّة.

وكان “حزب الله” قد نعى،امس الثلاثاء، الشهيد علي كامل محسن، الذي ارتقى في العدوان الإسرائيلي على محيط مطار دمشق مساء الاثنين.

وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن وجود “خشية في إسرائيل من رد حزب الله، عقب إعلانه مقتل أحد عناصره في هجوم الأمس على سوريا”.

وقال معلّق الشؤون العربية في قناة “كان” الإسرائيليّة، روعي قيس، في تغريدة له على “تويتر” أنّ اعلان حزب الله عن استشهاد أحد عناصره “بالتأكيد يغيّر الصورة”.

وأضاف قيس: “يجب أن نذكّر هنا بمعادلة حسن نصر الله – بأنّ أي قتلى للحزب في هجمات إسرائيليّة على سوريا ستواجه برد على الحدود اللبنانيّة”.

من ناحيته، كشف المعلق والكاتب الاستراتيجي يوني بن مناحيم على “تويتر”، عن “تأهب في المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة، خشية من أن يرد حزب الله على الحدود الشماليّة”.

وكانت الاعتداءات السابقة التي طالت عناصر الحزب، قد تبعها ردّ من قبل الأخير في مواقيت مختلفة. ومع هذا، فإنّ التساؤلات حالياً تطرح نفسها حول حجم الرّد المُنتظر وماهيته وزمانه وتوقيته من جهة، وعن حجم التعاطي الإسرائيلي عليه من جهة أخرى.

يذكر أنّ مصادر إقليميّة قد نفت لقناة الميادين المعلومات التي تحدثت عن مقتل ضابط إيراني نتيجة الاعتداء الإسرائيلي على محيط دمشق.

وكان مصدر عسكري سوري أفاد مساء الإثنين، بإصابة 7 جنود بجروح فضلاً عن وقوع أضرار ماديّة من جرّاء العدوان.

وسائط الدفاع الجويّ السوريّة أسقطت غالبيّة الصواريخ التي أطلقها الطيران الإسرائيليّ من فوق الجولان المحتل باتجاه جنوب دمشق.