هكذا دفعت الامة العربية كلها ثمن الردة عن ثورة ٢٣ يوليو / بقلم: فهـد الريمـاوي
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جرينتش+2 09:10
انخفاض قليل اليوم وارتفاع غدا والاجواء حارة نسبيا في اغلب المناطق

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