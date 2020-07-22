انخفاض قليل اليوم وارتفاع غدا والاجواء حارة نسبيا في اغلب المناطق

تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، مع بقائها أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء جافة وحارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور غيوم عالية الارتفاع خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد بعض الغيوم العالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 39 – 24، وفي مناطق السهول 34 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت وخليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.

— (بترا)م ح/ب ط22/07/2020 07:58:38

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