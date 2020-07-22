السماح للمطاعم السياحية بتقديم خدمة الأرجيلة بالشرفات المكشوفة

سمحت وزارة السياحة والآثار، للمطاعم السياحية بتقديم خدمة الأرجيلة في الشرفات المكشوفة والمعرضة بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي.

وتعرف أحكام المواد 2 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته رقم 136 لسنة 2016، واحكام المادة 2 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان وتعديلاته رقم 28 لسنة 2018، الشرفة بأنها “أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء ويكون مسقوفا ومعرضا بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع ضمن حدود قطعة الأرض”.

وأبلغت الوزارة، في كتاب اليوم الأربعاء، جمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق بأنها لا تمانع تقديم خدمة الاراجيل بالشرفات، مطالبة الجمعيات بتعميم الكتاب على أعضائها.

ودعت جمعية المطاعم السياحية جميع أعضائها، بالتقيد والالتزام بدليل عمل تدابير السلامة والوقاية الصحية في المطاعم باختلاف أنواعها والاشتراطات الخاصة بتقديم خدمة الأرجيلة في منشآتهم.

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