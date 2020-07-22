التربية توضح معاملة طلبة البرامج الدولية في امتحان التوجيهي

قال مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم علي حماد، إن طلبة البرامج الأجنبية يتقدمون عادةً لمباحث التربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، واللغة العربية ويعاملون معاملة طلبة الدراسة الخاصة لاستكمال متطلبات الحصول على معادلة شهاداتهم.

وبين حماد في تصريح لوكالة (بترا) اليوم الأربعاء، ان إدارة الامتحانات والاختبارات ستعامل هؤلاء الطلبة معاملة الطلبة النظاميين، وذلك بعدم احتساب آخر أربع فقرات امتحانية من امتحان تاريخ الأردن الذي تقدم له طلبة التوجيهي يوم أمس الثلاثاء، مؤكدا انه سيتم ايضا معاملتهم معاملة الطلبة النظاميين في امتحان مبحث التربية الإسلامية المنوي عقده يوم غد الخميس.

واوضح ان هؤلاء الطلبة اعتبروا أنفسهم نظاميين، بعد ان درسوا هذه المباحث في مدارسهم خلال العام الدراسي دون ان يتم تنبيههم من قبلها حول تعامل وزارة التربية والتعليم معهم في المباحث الثلاثة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة