اعداء ثورة 23 يوليو يهنئون حليفهم السيسي بذكرى انطلاقتها



بعث الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، بالتقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى الثورة.

وأعرب هو الأخر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من الرقي والازدهار.