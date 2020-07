يجب أن تعطي سياسة التعافي الأولوية للنمو

بعد مرور أشهر على أزمة مالية غير مسبوقة، صادقت الحكومة اللبنانية على خطة إنقاذ اقتصادية في 30 نيسان، أًدرج فيها أكثر من مائة إجراء. وتضم الخطة عناصر إيجابية، نوقشت في مكان آخر.(1) وهنا، أودّ أن أسلط الضوء على أن المفتاح للتعافي، وبكل اختصار، هو النمو. لعلّ الاستجابة الأولى والفضلى من ناحية السياسة العامة هي الإسراع في تأمين دعم السيولة من الخارج، ورفع الضوابط المفروضة على رأس المال، وبالتوازي، إعادة هيكلة الدين تدريجياً على مسار مستدام.(2) ولكن نظراً للمفاوضات المطوّلة مع صندوق النقد الدولي وتزايد حالة عدم الاستقرار، لا بدّ من طرح استجابة ثانية بديلة. كيف يمكن للسياسة العامة أن تعزز الثقة وتحقق التأثيرات الإيجابية لضخ السيولة الخارجية في حال تأخرها أو تبيّن أنها مستحيلة، فيما الضوابط المؤقتة على رأس المال مطلوبة للحد من هروب رأس المال؟ يجب بذل كل جهد ممكن لوضع سلّم بأولويات النمو. في هذه المقالة، أصف كيف يمكن للبنان الاستفادة من سعر صرف مرن لتحقيق هذا الهدف، فيما تُنفّذ في الوقت نفسه سياسات لتحصين الأسر المعيشية والشركات ضد أسوأ عواقب تقلبات أسعار الصرف.

لماذ النمو؟

النمو مهم ليس فقط لأنه يسمح بتأمين الوظائف وتحسين المستويات المعيشية، بل أيضًا من أجل القدرة على استدامة الدين العام. وفي أعقاب أزمة الديون السيادية الأوروبية، وحدها أيرلندا نجحت في تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 120٪ في عام 2013 إلى أقل من 60٪ بحلول عام2019 لأنها حققت متوسط نمو سنوي قدره 9.9٪ خلال تلك الفترة مقابل 1.6٪ نمو في اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.(3) تعترف الخطة الحكومية وبحق بأن الثقة ستعود بعد تنفيذ الإصلاحات الآيلة إلى تعزيز النمو، حيث يمكن بعد ذلك رفع ضوابط رأس المال تدريجياً اعتبارًا من عام 2021. لكن الحلقة المفقودة هي أن معدلات النمو المستقبلية حتى حسب توقعات الخطة ضعيفة: فالمتوقع نمو (سلبي)%- 4.4 لعام 2021، و1.6٪ لعام 2022، و3٪ فقط في السنوات اللاحقة، كمعدّل متوسط.

يرتبط النمو بشكل وثيق بنمو الصادرات، والوصول إلى التمويل يدعم النمو.(4) والأمثلة كثيرة، مثل الارتفاع السريع في مستويات المعيشة في شرق آسيا بحلول ثمانينيات القرن الماضي؛ وانتعاش القطاع القابل للتداول في المكسيك بعد أزمة عام 1995؛ وزيادة الصادرات الأيرلندية من 84٪ إلى 122٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العقد الذي أعقب أزمة عام 2008. توجد إمكانيات كبيرة لنمو قطاع التصدير في لبنان، لا سيما في المجالات التي تتمتع فيها البلاد بميزة نسبية مثل الأغذية الزراعية والتكنولوجيا المتطوّرة.(5) فبعد الارتفاع الذي سُجّل في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تقلصت صادرات البلاد من السلع والخدمات من 39٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 23٪ بحلول عام 2018. إذن كيف للبنان أن يسرّع النمو؟

المرونة في سعر الصرف تساعد في النمو

إحدى الطرق الرئيسية التي تساهم في نمو البلدان بعد مرورها بأزمة مالية هي تعديل السعر النسبي للمنتجات المحلية إلى المنتجات الأجنبية، مما يؤدي إلى نمو الصادرات وانخفاض الواردات. ويحدث هذا التعديل بسبب تراجع قيمة الليرة الذي يؤدي إلى انخفاض نسبي في تكلفة السلع والخدمات اللبنانية (مثل الأغذية الزراعية والسياحة)، مما يشجع الطلب والصادرات وخلق فرص العمل وتدفق الدولار إلى الداخل. في المقابل، يمكن أن يحدث هذا التعديل في ظلّ ثبات العملة، لكنه أبطأ ومؤلم أكثر إذ يستلزم تخفيضات في الأجور الاسمية من أجل خفض تكاليف الإنتاج. إنّ الدروس المستفادة من مقارنة انتعاش الناتج الفردي بعد أزمة مالية في ظل ثلاثة أنظمة مختلفة لأسعار الصرف (ربط العملة الصارم، فك ربط العملة، والمرونة) هي أن ربط العملة الصارم سجّل أسوأ أداء فيما سجّلت المرونة الأداء الأفضل. حافظ ربط العملة الصارم على أسعار صرف ثابتة لمدة عامين على الأقل بعد الأزمة، وانتقلت عملية فك ربط العملة من سعر صرف مربوط إلى سعر صرف مرن. بحلول العام الرابع بعد الأزمة، كان نتاج ربط العملة الصارم أقل بنسبة 4٪ عن مستوى ما قبل الأزمة، فيما كان نتاج فك ربط العملة أعلى بنسبة 3٪ عن مستوى ما قبل الأزمة، لكن أفضل أداء كان لسعر الصرف المرن حيث سجّل الناتج نسبة 8 ٪ فوق مستوى ما قبل الأزمة.(6)

يلعب سعر الصرف المرن دور عامل مدمج آلي لإستقرار الاقتصاد حيث يعمل من خلال عملية تعافٍ أساسها التصدير، وحتى بدون أي تدابير عامة أخرى. وللمساعدة في التعافي، أحد التدابير الداعمة هو الحفاظ على التدفق الائتماني الحيوي في شكل خطوط ائتمان أو تمويل تجاري للشركات المنتجة. وهنا يكمن الدور الذي يمكن للحكومة أن تلعبه كما فعلت كوريا الجنوبية، من خلال الضغط على المصارف للحفاظ على خطوطها الائتمانية قصيرة الأجل.(7)

تقترح الخطة الاقتصادية التي قدّمتها الحكومة خيارات تمويل جيدة أخرى: الترخيص لمصارف التنمية الجديدة، وتعبئة الأموال العامة كضمان نقدي لاستيراد المواد الخام، والتفاوض على خطوط ائتمان أجنبية مع بنوك التنمية الدولية، بالإضافة إلى دعم الصادرات ومعايير الجودة. وداعم مهم آخر هو أن تعمل الحكومة على تحسين عملية تقديم الخدمات العامة والبنية التحتية بشكل عام. تعود هذه التدابير بالفائدة على جميع الشركات (والأفراد)، حيث أفضل الشركات تستمر وتبتكر فيما يتم إغلاق الشركات غير الفعّالة.(8)

لدى الكثيرين نظرة سلبية عن مرونة أسعار الصرف لأنها تزامنت مع تقلبات مفرطة في أسعار الصرف ومع خسارة مدخراتهم. كان من الممكن أن يتقبل الناس مرونة سعر الصرف لو اتخذ صانعو السياسات تدابير للتخفيف من آثاره السلبية ولو صرّح المسؤولون أيضًا بوضوح لماذا تعتبرالمرونة فرصة لتحقيق المكاسب في المستقبل القريب. أما البديل فهو الحفاظ على عملة قوية تحافظ على القيمة الحقيقية لمدخرات الناس، ولكن كلفتها عالية، وهي سنوات من الركود الاقتصادي بدون فرص عمل وغياب للمدخرات الجديدة.(9)

حماية الأسر المعيشية والشركات

توجد طرق لحماية الأسر المعيشية والشركات من التقلبات المفرطة في أسعار الصرف. عندما تقف الأسر المعيشية في الصف للحصول على الدولار، فهي ليست تبحث عن الدولار في حد ذاته، بل تبحث عن أصول آمنة تحافظ على قدرتها الشرائية. ولتلبية هذا الطلب، يمكن للمصارف وصناديق الادخار أن تقدم أصولاً مالية جديدة مثل “حساب التوفير المحمي من التضخم” حيث يرتبط معدل العائد مباشرة بالتضخم، كما حصل في أماكن أخرى. يجب تصميم هذه الحسابات لأغراض التوفير فقط على أن تخضع لقيود.(10) ولحماية شركات الأعمال بشكل أفضل، يمكن انشاء “سوق صرف أجنبي آجل” يسمح لها بالتأمين ضد مخاطر العملات ودعم معاملات التجارة الخارجية. إنّ سعر الصرف الآجل هو سعر صرف متفق عليه اليوم للتسليم في المستقبل. لذلك، سينخفض ​​الطلب على الدولار اليوم عندما تتمكن الشركات من تغطية العمليات المفتوحة بالعملات الأجنبية في السوق الآجلة. صحيح أنه لن يتمّ القضاء على تقلبات أسعار الصرف، لكن ارتباطها بالاقتصاد الحقيقي سيكون أقل، ومع الوقت ستسود المضاربات المستقرة ضمن نظام مرن، ولو بشروط محدّدة.(11) وعلى النقيض من ذلك، فإن المضاربة تزعزع الاستقرار عندما تتعدّد أسعار الصرف شبه الثابتة بسبب وجود شيء من الحركة في رأس المال، حيث يحاول الناس الإستفادة من الفروق بين أسعارالصرف المتفاوتة.

إن إدراج هذه التدابير على سلم الأولويات السياسية يساعد على التصدّي لعائقين رئيسيين تصطدم بهما الشركات اللبنانية بناءً على أحدث استطلاع للبنك الدولي للفترة 2019-2020 ،(12) حيث أفاد 36.9٪ من المستطلعين بأن عدم الاستقرار السياسي هو العائق الأكبر، بينما أفاد 28.7٪ منهم بأن الوصول إلى التمويل هو العائق. في حين أن عدم الاستقرار السياسي واسع النطاق، فإنّ جزءاً منه ينعكس على الآثار السلبية لعدم استقرار أسعار الصرف وعدم التيقن للسياسات على المعاملات التجارية. وللحد من عدم الاستقرار ومن حالة عدم التيقن، يجب على الحكومة اختيار خدمة عامة أو أكثر ذات أولوية عالية وتحسينها، وإذا تابعت وحققت نتائج عادلة، ستكسب ثقة مواطنيها، وترسّخ بالتالي استقرار توقعات أسعار الصرف.

وخلاصة القول إن الانتعاش القائم على التصدير أمر أساسي للنمو. علاوة على ذلك، سيكون الاستقرار نتيجة ثانوية طبيعية لسياسة سليمة تحقق النمو. هذا ما سيضمن استقرار الأسعار الدائم ويخفّف من تقلّب أسعار الصرف.

__________________________

*حاصلة على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد.. محاضرة في الجامعة اللبنانية، وباحثة في المركز اللبناني للدراسات