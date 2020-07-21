وزارة المياه تضبط اعتداءً على ناقل الديسي بالمراقبة عن بُعد

تمكنت وزارة المياه والري بواسطة تكنولوجيا المراقبة الجوية عن بعد، وبالتنسيق مع مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير كادبي، من ضبط اعتداء على منظومة مياه الديسي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، ان الاعتداء حصل بواسطة العبث بإحدى الهوايات الموجودة على الخط حتى تتسرب المياه، ويتم التعبئة منها لأغراض سقاية الاغنام وتعبئة الصهاريج في منطقة الجفر، حيث تم التنسيق العاجل مع مديرية الامن العام من خلال مركز العمليات والسيطرة، وضبط الشخص في الموقع بالجرم المشهود والتحقيق مازال جاريا لكشف ملابسات القضية.

وأضافت ان تكنولوجيا المراقبة الجوية عن بعد، أكدت عملية الاعتداء بالبث الحي في منطقة صحراوية في الجفر، وشوهد شخص يخرج من سيارة لاند كروز تويوتا توقفت بالقرب من احدى الهوايات المخصصة لتخفيف الضغوط على امتداد الخط الناقل لمياه الديسي.

ولفتت الوزارة الى انه بالمتابعة تبين قيام الحدث الذي يبلغ من العمر 16 عاما، بفتح الهواية بطريقة مبتكرة، وبدأت المياه تتسرب بكميات كبيرة الى المنطقة لسقاية الاغنام، فتم التنسيق بشكل فوري مع الاجهزة المختصة في مديرية الامن العام وداهمت الموقع بشكل سريع فرق امنية من شرطة البادية الملكية/ مركز امن بادية الجفر، وضبطت الحدث والسيارة بالموقع بالجرم المشهود وتوديعه الى المركز الامني، وتحويله الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأوضحت ان المياه كانت تتسرب من الخط بكميات كبيرة بهدف سقاية الماشية في المنطقة وانسيابها الى الاودية المجاورة، مبينة ان ضبط الامر بشكل سريع اسهم بعدم خفض حصة المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب لو لم يتم اصلاحها بشكل عاجل.

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