احتفالا بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو.. باقة من أجمل اغاني عمالقة الطرب العربي الذين تعشقوا هذه الثورة المجيدة
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جرينتش+2 12:30
قليل من الحكمة الوطنية.. حتى لا يعيد التاريخ نفسه!

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