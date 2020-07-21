جرح 5 أشخاص احدهم بحالة سيئة اثر مشاجرة في الزرقاء

القت الأجهزة الأمنية القبض على احد الأشخاص إثر قيامه بإطلاق النار من سلاح ناري (بومباكشن)، خلال مشاجرة بمنطقة حي الحسين في الزرقاء، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص احدهم بحالة سيئة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام اليوم، ان بلاغاً ورد لمديرية شرطة الزرقاء بعد منتصف الليل حول وجود مشاجرة في منطقة حي الحسين نتج عنها خمس اصابات احدهم بحالة سيئة.

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى التحرك للمكان، وبمباشرة التحقيق تبين حدوث خلاف لحظي بين مجموعة من الاشخاص، أحضر على اثرها أحدهم سلاحاً ناريا ً (بومباكشن) واطلق عيارات نارية ونتج عن ذلك خمس اصابات، ثم لاذ بالفرار.

وتابع انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات حُددت هوية مطلق النار ومكان سكنه وجرى القاء القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري، كما القي القبض على خمسة اشخاص آخرين كانوا برفقته وشاركوا بالمشاجرة وما زال التحقيق جارياً.

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