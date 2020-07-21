القوات المسلحة: هبوط اضطراري لإحدى طائرات سلاح الجو

صرح مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية – الجـيش العربـي أن إحـدى طـائرات سـلاح الجـو الملكـي مـن نـوع بلاك هوك تعرضت اليوم الثلاثاء إلى عطل فني أثناء تنفيذ تمـرين عسكري تعبـوي ما أدى إلى هبوطها اضـــطرارياً فـــي أحـــد ميـــادين التـــدريب المخصصة.

وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العطل الفني مرتبط بانعدام الرؤية بسبب الغبار الكثيف، ولـم ينـتج عـن الحـادث أية إصـابات بـين المشـاركين فـي التمـرين، واقتصـر الحـادث علـى أضرار مادية بالطائرة فقط.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة