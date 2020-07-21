اصدار جديد: الاعتقال الإداري في فلسطين كجزء من المنظومة الاستعمارية

احتفالا بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو.. باقة من أجمل اغاني عمالقة الطرب العربي الذين تعشقوا هذه الثورة المجيدة
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جرينتش+2 10:48
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