احذروا ضربات الشمس.. طقس حار وجاف في مختلف أنحاء المملكة

يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء حارة وجافة في جميع مناطق المملكة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى درجات الحرارة يوم غد الأربعاء، أعلى من معدلاتها الاعتيادية، مع استمرار الأجواء الحارة والجافة بوجه عام في مختلف مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة وجافة بوجه عام في مختلف مناطق المملكة، وتظهر بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 21، وفي مرتفعات الشراة 32 – 19، وفي مناطق البادية 42 – 26، وفي مناطق السهول 34 – 23، وفي الأغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية.

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