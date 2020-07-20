مديرية الأمن العام تناشد المواطنين الابلاغ عن المجرمين والبلطجية

دعت مديرية الأمن العام كافة المواطنين الى التعاون مع الأجهزة الأمنية، اثناء تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة للتعامل مع المجرمين من ذوي القيود والاسبقيات الجرمية وأصحاب أعمال البلطجة.

وناشدت المديرية، في بيان لها، المواطنين عدم التردد بإيصال شكاويهم وملاحظاتهم وكل ما من شأنه ضبط مثل اولئك الاشخاص، على هاتف الطوارئ الموحد (911) او من خلال التواصل مع مديرية الامن العام واداراتها عبر وسائل الاتصال المختلفة.

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