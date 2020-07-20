وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 4 حالات، مقابل تسجيل 5 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1223
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محكمة صهيونية تحكم بالسجن 19 عاما على أردني بتهمة “الارهاب”

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