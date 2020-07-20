بعد تدقيقها تلافيا لأي نوع من الأخطاء.. ترجيح إعلان نتائج “التوجيهي” خلال النصف الأول من الشهر المقبل

رجحت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، نجوى قبيلات، اليوم الاثنين، إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة “توجيهي” بين 10 إلى 15 آب/أغسطس 2020 المقبل.

وقالت قبيلات، في تصريحات تلفزيونية، إنّ إعلان النتائج متوقع بعد 20 يوما من آخر امتحان، إذ إنّه لا يوجد موعد محدد لإعلان نتائج التوجيهي حتى الآن.

وأضافت أن الوزارة ستعلن نتائج التوجيهي بعد تدقيقها حتى لا يكون أي نوع من الأخطاء في النتائج، مؤكدة أنّ الوزارة حريصة على دقة نتائج التوجيهي.

وبحسب وزارة التربية، فقد بدأ امتحان الثانوية العامة يوم الأربعاء (الأول من تموز) ، وينتهي في (23) من الشهر ذاته، بمشاركة 178217 طالبا وطالبة.

ويأتي امتحان الثانوية العامة في هذه الدورة في ظل إجراءات وقائية واحترازية اتخذتها وزارة التربية والتعليم بموجب دليل إرشادي صحي، جرى التوافق عليه مع وزارة الصحة، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، ويحافظ على سلامة الطلبة والكوادر المشرفة على الامتحان.