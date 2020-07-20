المعايطة يوضح لائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية معايير التمويل الحكومي للاحزاب

التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، اليوم الاثنين في مقر الوزارة، ممثلي ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية.

وأكد المعايطة خلال لقائه بالأحزاب على الدور الذي قامت به الدولة في إدارة أزمة جائحة كورونا، مبيناً أن الأردن قدم مثالاً في تماسك وتكاتف كافة مؤسساته المدنية والعسكرية لمواجهة هذا الوباء، والحفاظ على صحة المواطن.

وأشار المعايطة إلى أن دور الأحزاب هو تمثيل المجتمع عبر المشاركة في الانتخابات ضمن برنامج انتخابي واضح للوصول الى البرلمان، موضحا أن تمويل الأحزاب سيكون مبنياً على هذه المشاركة وفق أسس ومعايير منها الحملات الانتخابية والإعلام ومشاركة الشباب والنساء وعدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزب في البرلمان.

ونوه الوزير إلى أن جلالة الملك هو من يأمر بإجراء الانتخابات، والهيئة المستقلة للانتخاب تحدد موعد إجرائها، موضحا أن إجراء الانتخابات مرتبط بالحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين.

وأضاف المعايطة أن التوجيهات الملكية واضحة، فيما يخص مكافحة الفساد والتهرب الضريبي،الذي يعد نوعاً من غسيل الأموال، ولا أحد فوق سيادة القانون، موضحاً أنه تم تعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد وإرساله إلى مجلس النواب.

من جهتهم اشاد ممثلو الاحزاب بمواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين على قدرة وكفاءة مؤسسات الدولة في احتواء جائحة كورونا ومنع انتشار الفيروس.

واشاروا إلى وجود إجماع على دعم الدولة في مواجهة استرداد المال العام والحفاظ عليه، وأن المسؤولية تقع على الجميع، لافتين إلى أن موضوع التهرب الضريبي فساد له انعكاس على مختلف معالم الحياة.

يذكر أن وفد ائتلاف الأحزاب اليسارية يتكون من أمين عام الحزب الشيوعي فرج اطميزه، وأمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي، وأمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور، وأمين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني “حشد” عبلة أبو علبه، وأمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي سعيد ذياب، وممثل حزب الحركة القومية عبدالرحمن كساب .

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