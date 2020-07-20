استعداد.. اجواء لاهبة في مختلف انحاء المملكة لثلاثة أيام

يستمر تأثير الموجة الحارة على المملكة، اليوم الاثنين، وتبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم العالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في اغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

وتبقى الأجواء الأربعاء، حارة في اغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 39 – 26 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 23، وفي مرتفعات الشراة 36 – 21، وفي مناطق البادية 43 – 27، وفي مناطق السهول 38 – 25، وفي الأغوار الشمالية 40 – 29، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 32، وفي البحر الميت 43 – 32، وفي خليج العقبة 43 – 31 درجة مئوية.

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