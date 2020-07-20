أمانة عمان تحدد مواقع وشروط بيع الأضاحي ضمن حدودها

حددت أمانة عمان، اليوم الاثنين، المواقع والاراضي التي تم تخصيصها للأضاحي ضمن حدودها.

واوضحت الامانة في بيان، ان تخصيص قطع اراض للتجار ومربي الماشية لبيع الأضاحي، خطوة ايجابية لمنع البيع العشوائي داخل العاصمة، الامر الذي يسهل عملية السيطرة من الناحية البيئية والصحية ومنعاً للمكاره وإمكانية التعقيم المستمر لهذه المواقع.

واكدت جاهزية مسلخ أمانة عمان لاستقبال الاضاحي للذبح لتوفر اشتراطات صحية ونظام ضبط الجودة والسلامة العامة التي تضمن التباعد الجسدي وتطبيق متطلبات الصحة المجتمعية مع العلم ان امانة عمان لا تستوفي أي مبلغ مقابل هذه الخدمة.

ودعت الامانة جميع متلقي الخدمة، الراغبين بوضع اضاحيهم في المواقع التي حددتها ضمن مناطقها، التقدم بطلبات كل حسب منطقته والالتزام والتقيد بشروطها وهي، ان لا تتجاوز مساحة الحظيرة 100 متر مربع، وان لا تزيد كثافة القطيع في هذه المساحة عن 100 راس، وان تكون كل حظيرة بعيدة عن الاخرى بمسافة لا تقل عن 10 أمتار.

وطالبت بمراعاة الشروط الشرعية والصحية للأضاحي، بحيث تكون الأضحية خالية من العيوب، ومنها (العمياء أو العوراء البائن عورها، والمريضة البائن مرضها أو الجرباء، والعرجاء البائن عرجها، والبهيمة العجفاء، والبهيمة مقطوعة اللسان، والبهيمة الوالدة، أي التي تكون في حالة ولادة)، والتزام صاحب الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة، وتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بين المواطنين وتأمين العاملين بوسائل الصحة والسلامة العامة.

واشترطت الأمانة أن يلتزم التاجر بوضع سياج حول الحظائر على نفقته الخاصة وفق شروط الرفق بالحيوان وجميع الخدمات اللازمة لممارسة العمل، وتوفير المأكل والمشرب “خزان الماء” على حسابة الخاص، ووضعه في المكان المناسب.

ودعت الى الالتزام بالمدة المقررة للتبسيط في الحظيرة وهي قبل 48 ساعة من عيد الأضحى، ولأربعة ايام العيد فقط، مع الالتزام بتنظيف الموقع عند الانتهاء. واشارت الى ان الراغبين باختيار مواقع اخرى، غير المعلن عنها في مناطق امانة عمان الـ (22)، يتم تقديم طلب مسبق منهم في المنطقة، لإنشاء حظيرة بنفس الشروط أعلاه، ومع وجود تفويض من صاحب الأرض لإقامة الحظيرة لغاية اصدار تصريح من المنطقة، على ان تكون المواقع بعيدة عن السكن والشوارع الرئيسية والمرافق العامة.

واكدت الأمانة ان جميع الحظائر ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل الأطباء البيطرين في امانة عمان الكبرى، لافتة الى أن الأولوية بإقامة الحظائر تعطى لأصحاب رخص المهن (الملاحم).

وحددت الأمانة مواقع بيع الأضاحي وهي، شفا بدران “الجبيهة، أبو نصير”، شارع ضيف الله الحمود/ مقابل مركز امن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة، خريبة السوق، شارع الستين/ مقابل المتصرفية.

وادي السير “بدر الجديدة”، ومرج الحمام، حي الظهير/شارع نالتشك، القويسمة “راس العين”، شارع الجسور العشرة “شارع الشعائر”.

منطقة النصر، شارع الحزام الدائري/ من كاميرا مراقبة السرعة، صعوداً الى جسر الصالحية.

منطقة ماركا شارع الملك عبد الله الأول/ مقابل مستودعات الجيش، وفي زهران بدر/ نزال المقابلين “اليرموك” شارع الأمير حسين، بالإضافة الى مسلخ الماضونة في منطقة الماضونة.