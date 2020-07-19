وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء حالتين، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1218

اعلنت وزارة الصحة،اليوم الأحد، تسجيل (4) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1218) حالة.

وأشارت الوزارة، في الإيجاز اليومي حول مستجدات الحالة الوبائية مساء الأحد، أن الإصابات قد توزعت على (3) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و1 من العراق)، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري.

كما سُجِّلت أيضاً حالتا شفاء لهذا اليوم، في مستشفى الأمير حمزة.

وبيّنت الوزارة في إيجازها أّنّه تمّ إجراء (6715) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (513932) فحصاً.

وأكدت وزارة الصحّة أهميّة استخدام تطبيق (أمان) الذي ساهم باكتشاف العديد من الحالات، وقد أدى ذلك إلى سهولة وصول فرق التقصّي الوبائي إلى جميع مخالطي هذه الحالات.. مؤكدة أيضا على أهميّة استخدام تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.