“الضمان الاجتماعي” تبدأ باستقبال طلبات الراغبين بالاستفادة من برنامج حماية

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منشآت القطاع الخاص (قطاعي السياحة والنقل) الراغبة بالاستفادة من برنامج حماية عن شهر تموز الحالي، إلى تقديم طلبات من خلال فروعها.

واوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، ان المنشآت التي تقدمت بطلب وتم الموافقة عليه، يتوجب على ضابط ارتباطها الدخول إلى حسابها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، ومن ثم خدمات أمر الدفاع والدخول إلى خدمة شمول العاملين في برنامج حماية.

وبيّنت المؤسسة أن المهلة المحددة للاستفادة من هذا البرنامج لشهر تموز متاحة لنهاية الشهر الجاري، مشيرةً الى أن أشهر الاستفادة تمتد لنهاية العام الحالي.

واضافت ان المنشأة تلتزم بشكل شهري بتقديم طلب شمول العاملين في برنامج حماية إلكترونياً، وذلك خلال الشهر الراغبة فيه تأمين رواتب مؤقتة للعاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي من الأردنيين، وأبناء قطاع غزة، وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة.

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