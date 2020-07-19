الجمارك بالعقية تحبط تهريب مسدسات وبنادق خرز مزودة بالليزر

احبطت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مركز جمرك العقبة، تهريب مسدسات وبنادق خرز وبنادق مزودة بالليزر، أثناء معاينة إحدى الحاويات الواردة والمصرح عن محتوياتها بأنها مسدسات أطفال بلاستيك.

وقال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك عميد جمركي، عماد نصير، إن ما يقارب 6276 مسدسا وبندقية خرز ضبطت أثناء المعاينة الفعلية لإحدى الحاويات الواردة، والتي صرح عن محتوياتها بأنها مسدسات بلاستيك، وبعد جرد الحاوية تبين أنها مسدسات وبنادق خرز وأجهزة ليزر.

واوضح أن محضر ضبط أصوليا قد حرر بالمضبوطات، وإحالة القضية إلى مدعي عام الجمارك لاستكمال الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وحسب قوانين وتعليمات الجمارك النافذة.

يشار إلى أن دائرة الجمارك تطبق التعليمات الصادرة عن قرارات مجلس الوزراء رقم 4251 المتضمن منع دخول مثل هذه المواد لما لها من تأثير مباشر على صحة وسلامة الإنسان، ولاسيما الاطفال.

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