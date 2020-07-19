وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء حالتين، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1218
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جرينتش+2 10:37
التربية تطلق رابطا لتسجيل الطلبة الاردنيين بالخارج في مدارس المملكة

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