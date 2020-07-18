نيللى كريم تجهد لتحقيق حلمها بتقديم شخصية سامية جمال/ فيديو

فى وقت سابق، وتحديداً بعد نجاح مسلسل “سجن النسا”، صرحت النجمة نيللى كريم، بأنها ترغب فى تقديم شخصية الراقصة الاستعراضية “سامية جمال”، وظل الحلم يرواضها لعدة سنوات، حيث إن نيللى كريم تكن حباً شديداً لشخصية سامية، وتعتبرها من أهم راقصات مصر، فضلا عن إتقانها للتقمص والتعبير عن ذاتها من خلال أعمالها.

وخلال السنوات الماضية، كانت نيللى كريم ترغب فى تقديم تلك الشخصية، ولكن ضيق الوقت وسوق السينما، لا يسعفنها لتقديم الشخصية، ولكن ظل حلمها قائماً بتقديم شخصية سامية جمال، وقالت فى أحد البرامج: “ما زال الحلم قائماً وسيظل قائماً حتى أحظى بتقديمه، فهذه الفنانة كانت فراشة بأجنحة متعددة الألوان تشع حضوراً عندما تقف أمام الكاميرا، وأنا أحب أن أشاهد أعمالها باستمرار، وأتابع كل ما تفعله فى تقمصها الشخصية التى تقدمها فى أى عمل.

فهل تدرس نيللى كريم تقديم شخصية سامية جمال فى السينما خلال الفترة المقبلة، وتحقق حلمها الذى راوضها لسنوات؟.

يشار إلى أن نيللى كريم شاركت فى الموسم الدرامى الماضى، بمسلسل بـ”100 وش”، وشارك فى بطولته آسر ياسين، وإسلام إبراهيم، ومصطفى درويش، وشريف دسوقى، وزينب غريب، ودنيا ماهر، وحسن أبو الروس، وآخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.